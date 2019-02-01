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01.02.19 09:28

С сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке

С 1 февраля на улицы Киева выйдут инспекторы по парковке.

С сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает муниципальное издание "Вечерний Киев".

По словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальника управления (инспекции) по парковке Дмитрия Рахматуллина, с 1 февраля первые 10 инспекторов по парковке выйдут на улицы для слежения за правилами парковки. Пока это будет их тестовый режим работы. Таким образом, выполнен первый этап внедрения реформы в этой сфере.

Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.

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"А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но до этого, Киевсовет должен внести изменения в некоторых городские положения и документы", - сказал Рахматуллин.

Сейчас "Киевтранспарксервис" просит водителей следить за изменением знаков на парковочных площадках. Так, например, обращается внимание, что на площадке возле "Мегамаркета" на улице Антоновича теперь разрешено парковаться не "елочкой", а вдоль бордюра.

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