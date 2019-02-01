Для Украины важно сохранять взаимодействие с МВФ после выборов, - Аслунд

Такое убеждение высказал в комментарии Укринформу известный международный эксперт в экономической и финансовой сфере, представитель "Атлантического совета" в Вашингтоне Андерс Аслунд, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Центробанк (Украины. – Ред.) упрочил свое лидерство и вводит очень жесткую монетарную политику, на которую соглашается МВФ. Министр финансов также реализует требовательную фискальную политику согласно требованиям Фонда", - отметил Аслунд, комментируя экономические перспективы для Украины в 2019 году, после утверждения новой программы Stand-By.

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Кроме того, по его словам, повестка дня сотрудничества Украины и МВФ пока не предусматривает много реформ, учитывая то, что в этом году украинцы будут выбирать и президента, и парламент. "По сути, это для того, чтобы зафиксировать фискальную и монетарную политику (в Украине. – Ред.)", - подчеркнул Аслунд.

Он напомнил, что по действующей программе Фонда, Украина может получить еще два транша в нынешнем году – весной и осенью. Причем, эта программа будет работать в течение года, пока в Украине будет формироваться новый парламент и правительство. И уже после этого новоназначенное правительство будет принимать решение относительно дальнейших отношений с Фондом.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Украины продолжать нынешний курс сотрудничества с МВФ после выборов, Аслунд подчеркнул: "Конечно, роль каждой страны – это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, что обеспечивает взаимодействие с МВФ".

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