Доктор в "Лефортово" обнаружил у раненого моряка Сороки повреждение еще одной мышцы на руке, - адвокат Бадамшин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялась первая встреча с Василием Сорокой после его перевода из СИЗО Матросская Тишина в СИЗО Лефортово. Встретились с ним в кабинете следователя - соседнем с СИЗО блоке, куда заключенные попадают по коридору прямо из камер. Состоялся допрос по состоянию здоровья Василия. Мы ходатайствовали о передаче военнопленного Сороки для лечения в Украину или в нейтральную страну, а также о переводе для обследования и лечения в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи, в частности в "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ за действия в Керченском проливе, - Волкер

"Состояние здоровья на сегодня стабилизировалось, ухудшения состояния руки не происходит. Все также мучают боли, функции пальцев, кисти не восстанавливаются, отек не спал. Тем не менее доктор в Лефортово обнаружил недочеты своих коллег из больницы Матросской Тишины, обнаружив повреждение еще одной мышцы (!) Наконец-то врачи обратили внимание на отек. Прописали уколы для снятия отека и обезболивающее. Напомню, что по дезинформации Михаила Федотова отек - результат упражнений с эспандером, а не ранения и безобразного лечения. WTF??? Кстати эспандер в Лефортово зачем-то отобрали", - добавил адвокат.

"Василий сменил уже три камеры с субботы: карантин и еще две. Сейчас находится в отремонтированной камере с горячей водой. Ни на что не жалуется. На мой вопрос, в каком СИЗО лучше, он задумался:

- тут в отличие от Матросский тишины все на Вы разговаривают вежливо

- а там?

- там тоже нормально, но на ты

- кормят тут хорошо, почти как в ресторане - смеется

- да ладно- говорю

- ну не ресторан, но правда намного лучше, но вот дУша в отличие от больницы нет

- а телевизор есть?

- да, но нужна антенна, в камере соседа отселили, он и забрал свою антенну, ну я сделал антенну из кипятильника, но на долго не хватит (вот она оперативная смекалка и военная хитрость)))", - рассказал Бадамшин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В руке остаются осколки, функции не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, - адвокат Бадамшин о состоянии здоровья раненного военнопленного моряка Сороки. ФОТО

"В общем настроение у Василия стабильно позитивное. Боевое. Все тяготы и лишения переносит по-военному стойко, без жалоб. По своему виду, поведению, образу вообще не похож на заключенного. Находясь в СИЗО остается по духу свободным. Правда очень скучает по семье. Видно без слов. Надеюсь, скоро все вернутся домой", - резюмировал адвокат.





Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте также: Россия скрывает данные о состоянии здоровья пленных раненых моряков, - МИД

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.