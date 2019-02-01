ПЦУ за год признает большинство православных церквей, - Епифаний

"В течение года мы должны получить признание большинства православных церквей. Вы понимаете, что все нас сразу не признают. Но если признает половина, если признают церкви греческой традиции…", - сказал митрополит Епифаний в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что процесс признания ПЦУ другими церквями продолжительный. "Останутся несколько церквей, которые будут колебаться, смотреть на внутреннюю и внешнюю ситуацию в православном мире, но я верю, что они признают нас - это процесс продолжительный", - сказал глава ПЦУ.

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Митрополит Епифаний подтвердил, что из 14 церквей 10 на стороне Украины, а в группе риска – Русская, Антиохийская, Сербская церкви. "Мы слышим определенные заявления и Польской церкви… Надо вести переговоры (как и с теми, которые поддерживают ПЦУ. - Ред.). Это процесс сложный, надо вести диалог, встречаться, пояснять, должен быть человеческий контакт. Мы будем двигаться в этом направлении постепенно, и я верю, что процесс пойдет. Церковь за церковью", - подытожил предстоятель ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.