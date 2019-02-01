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01.02.19 10:36

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но сейчас в Альянсе нет консенсуса, чтобы послать Киеву приглашение, - Волкер

Соединенные Штаты Америки поддерживают будущее членство Украины в НАТО, заявил 31 января на брифинге специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но сейчас в Альянсе нет консенсуса, чтобы послать Киеву приглашение, - Волкер

При этом Волкер отметил, что Украине необходимо для этого сделать многое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Позиция США остается неизменной: мы поддерживаем будущее членство Украины в НАТО, как об этом было решено во время саммита в Бухаресте в 2008 году. Мы твердо стоим на этих позициях", – подчеркнул Волкер.

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Он добавил, что США продолжают помогать Украине в укреплении ее оборонной способности: "Как вы знаете, было замедление этого процесса в течение нескольких лет с 2008 года, ускорение произошло после 2014 года, но нужно преодолеть еще долгий путь".

Он напомнил, что для членства в НАТО нужно провести не только военную реформу, но и иметь сильную демократию и экономику, хорошие отношения с соседями и выполнить много других критериев.

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"Украине еще много нужно сделать для того, чтобы стать членом НАТО. И в НАТО сейчас нет консенсуса для того, чтобы послать Украине приглашение. Но двери для будущего членства Украины в НАТО остаются открытыми", – отметил Курт Волкер.

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