"Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал", об этом в эфире программы "Линия обороны" рассказал директор ГАХК "Артем" Антон Карпенко.

По сравнению с предыдущей версией ракеты они будут большей дальности захвата целей и большую устойчивость к постановке помех.

Сейчас ведутся работы по созданию новых головок самонаведения, в том числе и активных (АГСН), позволяющие летчикам работать по принципу - "выстрелил и забыл" и не подвергать свою жизнь и самолет опасности.

"Мы выполняем сейчас две конструкторско-исследовательские работы по модернизации этой ракеты: создаются новые головки (самонаведения. - Ред.) - и радиолокационного типа, и теплового типа", - рассказал Карпенко.

Ожидать практические пуски и испытания модернизированных ракет с новыми активными головками самонаведения можно ожидать после 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак

Семейство ракет Р-27 класса "воздух-воздух" обеспечивает перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных самолетов, а также крылатых ракет в дальнем и ближнем, маневренном воздушном бою.

Имеет трехмодульную конструкцию, состоящую из аппаратурного блока с головкой наведения, боевого и твердотопливного двигателя, с тремя силовыми узлами подвески. Входит в состав вооружения самолетов МиГ и Су.

В зависимости от версии дальность применения ракеты может составлять от 50 до 110 км.

Технические характеристики модификаций ракет которые сейчас выпускаются на предприятии Государственной акционерной холдинговой компании "Артем":