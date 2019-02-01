"Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал", об этом в эфире программы "Линия обороны" рассказал директор ГАХК "Артем" Антон Карпенко.
По сравнению с предыдущей версией ракеты они будут большей дальности захвата целей и большую устойчивость к постановке помех.
Сейчас ведутся работы по созданию новых головок самонаведения, в том числе и активных (АГСН), позволяющие летчикам работать по принципу - "выстрелил и забыл" и не подвергать свою жизнь и самолет опасности.
"Мы выполняем сейчас две конструкторско-исследовательские работы по модернизации этой ракеты: создаются новые головки (самонаведения. - Ред.) - и радиолокационного типа, и теплового типа", - рассказал Карпенко.
Ожидать практические пуски и испытания модернизированных ракет с новыми активными головками самонаведения можно ожидать после 2021 года.
Семейство ракет Р-27 класса "воздух-воздух" обеспечивает перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных самолетов, а также крылатых ракет в дальнем и ближнем, маневренном воздушном бою.
Имеет трехмодульную конструкцию, состоящую из аппаратурного блока с головкой наведения, боевого и твердотопливного двигателя, с тремя силовыми узлами подвески. Входит в состав вооружения самолетов МиГ и Су.
В зависимости от версии дальность применения ракеты может составлять от 50 до 110 км.
Технические характеристики модификаций ракет которые сейчас выпускаются на предприятии Государственной акционерной холдинговой компании "Артем":