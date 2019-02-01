Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение на сессии было принято без обсуждения, а его текст опубликован на сайте горсовета.

"В условиях уменьшения количества получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и увеличения финансовой нагрузки на население просим Вашего личного содействия, Петр Алексеевич и Владимир Борисович, о введении компенсационных мер за счет средств государственного бюджета для помощи жителям г. Чернигова в оплате жилищно-коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона", - сказано в обращении.

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В документе также отмечается, что рост тарифов и сокращение количества получателей субсидий (в Чернигове - на 45-47%) привели к существенному росту задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Из-за неплатежей предприятия сферы ЖКХ испытывают острую нехватку оборотных средств, что в итоге негативно влияет на выполнение ими функций по жизнеобеспечению города.



