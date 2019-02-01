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01.02.19 10:55

Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО (обновлено)

Утром 1 февраля недалеко от станции метро "Лукьяновская" было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!

Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Утро 1 февраля... Окровавленный труп в Киеве на Лукьяновке, Мельникова, недалеко от метро, за ларьком, скорая уже отчиталась и уехала, работает СОГ и криминалисты. Если знаете что-то, пишите нам и звоните 102", - говорится в сообщении.

Возле станции метро Лукьяновская в Киеве нашли окровавленный труп мужчины 01

Позже данную информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Оксана Блищик в комментарии УНИАН

"Да, действительно в районе Лукьяновки примерно в 6:00 мы обнаружили тело мужчины, при нем не было документов", - сказала она.

По словам Блищик, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Сейчас мы отрабатываем место происшествия - изымаем записи с видеокамер наблюдения, опрашиваем свидетелей, чтобы установить лиц, наносивших телесные повреждения, и личность пострадавшего", - отметила она и добавила, что на теле жертвы обнаружено несколько ножевых ранений.

Возле станции метро Лукьяновская в Киеве нашли окровавленный труп мужчины 02

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