Предприниматель с Полтавщины найден мертвым в автомобиле на трассе Александрия-Кременчуг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Полтавской области.

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Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция призывает тех, кто располагает информацией об инциденте или проезжал 31 января с 19:00 до 20:30 на том участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию и видео - телефоны для связи: (098) 739-26-30, (097) 703-39-18 или 102, почта mvd.kremenchyg@ukr.net, vk.polt@gmail.com.