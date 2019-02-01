За последний год государственные земли сдавались в аренду в 2,13 раза дороже, чем частные, - Госгеокадастр

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра обобщила данные о средней стоимости аренды сельскохозяйственной земли в прошлом году. По оперативным данным территориальных органов Госгеокадастра, в среднем по Украине граждане-собственники паев в прошлом году получили 1613 грн арендной платы за гектар. Это на 18% больше, чем в 2017 году, когда средний размер арендной платы за паи составил 1369 грн / га. Общая площадь частных сельхозземель, переданных в аренду по договорам, составляет 16900000 гектаров.



Самая высокая арендная плата за паи зафиксирована в Черкасской (3524,7 грн / га), Полтавской (2970,1 грн / га) и Харьковской (2494,7 грн / га) областях. Дешевле пользование землей обходилось в Запорожской (878 грн / га), Херсонской (926,9 грн / га) и Закарпатской (930,6 грн / га) областях.

В части государственных земель средняя стоимость аренды значительно возросла благодаря интенсификации проведения земельных аукционов и росту их эффективности. Средняя арендная плата за переданные на конкурентных началах участки из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на 01.01.2019 составила 3431 грн / га, тогда как по состоянию на 01.01.2018 показатель составлял 2793,2 грн / га. Рост за год составляет 23%. Самая высокая арендная плата зафиксирована в Хмельницкой (7780,8 грн / га), Винницкой (7136,9 грн / га) и Полтавской (6627,3 грн / га), а самая низкая - в Херсонской (1402,3 грн / га), Волынской (1441,8 грн / га) и Донецкой (1637,8 грн / га) областях.

Таким образом, в среднем за последний год государственные земли сдавались в аренду в 2,13 раза дороже, чем частные. По сравнению с итогами 2017 разрыв увеличился: тогда была зафиксирована двукратная разница между платой за государственные и частные земли.

"В части аренды государственных земель, благодаря формированию высококонкурентной среды и прозрачности процессов, мы уже наблюдаем классический "рынок продавца". Благодаря запуску электронных торгов, которые еще больше расширили круг участников, и исходя из их первых результатов, мы ожидаем дальнейшего роста среднеарендной ставки, по которой государство передает в пользование свой земельный банк, - отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, добавив, что растущая разница в стоимости аренды может побудить граждан-собственников земли пользоваться созданной инфраструктурой и реализовать право аренды на свои участки через механизм аукционов.

Он также подчеркнул, что государство ожидает по крайней мере сопоставимой с Госгеокадастром эффективности в распоряжении землями со стороны ОТГ, которым в прошлом году по инициативе Кабинета Министров было передано в собственность почти 1500000 га сельскохозяйственных земель госсобственности за пределами населенных пунктов.



Справка

По состоянию на 01.01.2019 в Украине заключено 5 млн договоров аренды земельной доли (пая), из них с фермерскими хозяйствами - 0780000 договоров. Большинство договоров (2300000) заключено сроком на 8-10 лет.