Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун

Об этом на своей страниец в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Получаю много вопросов о наличии вакцин, и где их можно найти:

▪ Во-первых, не нужно брать пример с нардепа Ляшко или искать вакцины "по блату" и через знакомства

▪ Во-вторых, не ищите вакцины в обычных больницах.

Все вакцины по календарю профилактических прививок делают только в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Это медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры", - рассказала она.

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"Напомню, что по календарю профилактических прививок имеются вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита. Их закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВООЗ. Проверить остатки вакцин по регионам можно здесь. Обратите внимание - в таблице есть остатки вакцин КПК (против кори). Сейчас этот вопрос очень актуален. Если врач учреждения вам отказывает в вакцинации, необходимо обратиться к главному врачу. Если решить вопрос не удалось и при участии главного врача, обратитесь в местный департамент здравоохранения", - добавила Супрун.

"Планируется, что вакцины, закупленные за государственный счет, станут доступны в частных клиниках и кабинетах врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.). Механизм передачи таким учреждениям вакцин за средства Госбюджета сейчас согласовывается Министерством здравоохранения Украины. Это не значит, что все, кто подписал декларации в частных клиниках и с врачами-ФОПами не могут сделать прививки по календарю. В таком случае вы можете вакцинироваться в любом коммунальном учреждении здравоохранения, например, в ближайшей амбулатории. Не ищите причин откладывать вакцинацию, потому что их нет. Получите свою защиту и будьте здоровы!" - акцентировала Супрун.

На что обратить внимание и как подготовиться к прививке - на сайте Минздрава Украины.





