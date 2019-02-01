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01.02.19 11:46

ВСУ способны дать отпор агрессору. Ни один обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны ОС, - Наев

ВСУ способны дать отпор агрессору, и каждый обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны Объединенных сил.

ВСУ способны дать отпор агрессору. Ни один обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны ОС, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Украины", сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению. Нами постоянно проводятся учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач. Количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил", - сказал он.

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Также Наев подчеркнул, что противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил.

"Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", - резюмировал командующий ОС.

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