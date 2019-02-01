С аграрного комплекса мы получаем 18 млрд евро, а можем иметь 180 млрд, - Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Тимошенко рассказала во время встречи с трудовым коллективом СООО в с.Голубивка на Сумщине.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что предложенный ею НЭК превратит отсталую сырьевую экономику в экономику правильного инновационного технического развития с полной модернизацией.

"Если мы поставим стратегию - создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы с 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше, чем сегодняшний ВВП. Только с аграрного комплекса", - отметила она.

Но для этого нужно создать все необходимые условия, отметила Тимошенко.

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По ее словам, новый экономический курс делает ставку на крестьянские, фермерские хозяйства, на малые и средние сельскохозяйственные предприятия и предусматривает коренное изменение налоговой политики и переход к единому фиксированному налогу с гектара земли.

Не менее важным является долгосрочное кредитование под небольшие проценты и страхование рисков вместо залога земли, убеждена Тимошенко: "Мы сделаем все, чтобы наша агросистема имела возможность работать для себя, и уже потом - для всей Украины".

Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. В то же время в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.

Тимошенко отметила, что огромные пласты украинской земли прибрали к своим рукам десяток крупных корпораций. По ее словам, только семья президента располагает землями до миллиона га. Именно поэтому и государственная политика, как подчеркивает лидер "Батькивщины", направлена ​​на защиту аграрной олигархии, а не селян.

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