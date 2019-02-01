В прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook, об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время подведения итогов работы криминального блока по 2018 году, которые сейчас проходят в Харькове.

"В целом по сравнению с 2017 годом количество совершенных преступлений уменьшилось на 7%, а тяжких и особо тяжких - на 13%. Уже второй год подряд у нас в стране самая низкое количество совершенных умышленных убийств за все годы независимости.

Так, в 2018 году в стране было совершено 463,3 тысячи преступлений. Среди них тяжких и особо тяжких - 172 тысячи. В частности, 1508 умышленных убийств", - сообщил он.

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Одновременно Аброськин отметил, что в 2017 году полицейские расследовали 495 800 преступлений.

"Среди них 197 700 были тяжкими и особо тяжкими. При этом возрастает эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений", - добавил он.