Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Аласании в Facebook.

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"Не решение, но часть проекта такого решения набсовета, на котором набсовет основывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал он.

Среди причин увольнения упоминаются недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года, Генассамблеи ООН с участием президента Порошенко, а также Харьковского инвестиционного форума при участии главы государства. Кроме того, одной из причин называется "отстранение от власти, вплоть до полной деполитизации новостей".