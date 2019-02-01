Прокурор в суде Кракова обвинил немецкого журналиста Оксенрайтера в финансировании поджога офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде

Об этом говорится в материалах суда, сообщает немецкое издание Tagesschau.de, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

В Кракове в ходе судебного разбирательства по факту поджога культурного центра венгров в Ужгороде прокурор обвинил немецкого журналиста Мануэля Оксенрайтера в финансировании преступления.

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Мануэль Оксенрайтер

Один из поляков Михаил Прокопович, которого судят по делу о поджоге, рассказал в суде, что Оксенрайтер организовал преступление и заплатил ему в общей сложности €1500 евро. Журналист также дал гражданину Польши подробные инструкции.



В суде обнародовали переписку Прокоповича с женой. Так, женщина задает ему вопрос, во сколько он встречается с Мануэлем, на что тот отвечает: "В 11.30. В 19.30 мой рейс обратно с пересадкой в Варшаве. Но я возьму такси, я не хотел бы ехать с такой суммой наличных в общественном транспорте".



Издание пишет, что Оксенрайтер тесно связан с Россией. Кроме его связей с Матеушем Пискорским, который является основателем пророссийской партии "Змияна" и был арестован в 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России и Китая, известно также о знакомстве журналиста с российским пропагандистом, идеологом "русского мира" Александром Дугиным.

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По данным издания, они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, известный своей финансовой поддержкой боевиков на Донбассе.

Оксенрайтер и Дугин

Издание Zeit Online заметило, что после поджога в Германии об этом не писал никто, за исключением журнала Zuerst!. "Из-за нападения на штаб-квартиру венгерского меньшинства Будапешт призывает ввести миссию ОБСЕ на запад Украины", – под таким названием вышла статья в издании, главным редактором которого на протяжении восьми лет является Оксенрайтер.

Напомним, Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, имеющих связи с ультраправым движением "Фаланга", которые предстали перед судом в Кракове 14 января.

Как сообщалось, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль ранее информировал, что поджог офиса ОВЗК в начале февраля прошлого года совершили двое граждан Польши: житель Кракова Адриан Марглевский и житель города Быдгощ Томаш Шимковяк. Лидер движения Falanga Бартош Бекер в интервью одному из российских СМИ в Польше убеждал, что ему ничего неизвестно о действиях его соратников в Украине и, скорее всего, это "провокация украинских спецслужб". В то же время в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде снова подожгли этот офис Общества венгров. Выгорело около 25 кв. м здания, а пожару предшествовал взрыв у здания. Вероятно, это был брошенный в окно коктейль Молотова.

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ужгороде в здание ОВКЗ неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.