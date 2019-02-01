Капитан "Норда" Горбенко не явился на заседание суда: судья решил не объявлять его в розыск

На заседание пришел только адвокат Александр Руденко и представитель обвинения из Прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии
Судья Оболонского райсуда Сергей Родионов выслушал пояснения адвоката о причинах отсутствия Горбенко на заседании. Родионов принял решение не объявлять в розыск исчезнувшего капитана российского судна "Норд"Владимира Горбенко. Соответствующее решение судом было принято 1 февраля.
Во время судебного заседания сторона обвинения попросила перенести его, чтобы обвиняемый Горбенко мог лично защищать свои интересы. Об объявлении Горбенко в розыск он не ходатайствовал. Адвокат Александр Руденко согласился с прокурором.
Судья Родионов постановил перенести судебное заседание на 13 марта.
Ранее еще один адвокат Горбенко Максим Могильницкий обратился с заявлением об исчезновении своего подзащитного. Могильницкий заявил, что связь с его подзащитным пропала. По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами. В Службе безопасности Украины опровергают причастность к исчезновению капитана керченского судна "Норд".
Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.
4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.
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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией.Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.
Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.
Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.