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01.02.19 13:16

"Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с начала 2019 каждая украинская семья, в которой рождается ребенок, должна получать помощь в размере 41280 грн, из которых 10 320 грн - сразу.

"Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - написал он.

Гройсман заверил, что с 2019 года в Украине заработает еще одна программа помощи родителям - "Муниципальная няня". Семья сможет ежемесячно получать от государства 1626 гривен на возмещение зарплаты няни.

"Причем неважно, работает мама или нет", - подчеркнул Гройсман.

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Для оформления такой помощи родители должны выбрать няню и заключить с ней официальный договор. Затем нужно подать документы в управление соцзащиты для оформления компенсации.

Компенсация будет выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые женщина получает в течение трех лет.

Программа работает только при условии официального трудоустройства няни.

Премьер-министр считает, что это позволит человеку иметь официальный страховой стаж и получать большие пенсионные выплаты.

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