Огромная ошибка вообще трогать Общественное ТВ в год выборов, - Ирина Геращенко об отставке Аласании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я не очень смотрела "Общественное" в эти годы (как и телевизор в целом), разве что мониторинг (из него знаю о контенте). Что-то нравилось, что-то вызвало непонимание, как нетрансляция того же шествия... Но не считаю это и подобное основанием для отстранения Зураба. И огромная ошибка - вообще трогать "Общественное" в год выборов. Во время президентской и парламентской кампаний. И еще с такими формулировками, которые выложили сейчас в пространство", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что считает ошибочным такое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению. ФОТО

"Мы долго шли к созданию "Общественного" законодательно. Очевидно, что реальное преобразование УТ на "Общественное" по контенту и по контексту - тоже требует времени. И здесь стоит всем пройти этот путь без ошибок. Это моя публичная позиция", - резюмировала она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.