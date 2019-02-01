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01.02.19 13:36

Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть. ДОКУМЕНТ

Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял народный депутат от БПП Александр Бригинец относительно кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

гриценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом политик сообщил в Facebook, опубликовав соответствующее решение суда.

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"Перед Вами свежее решение суда, по моему иску к Бригинцу, депутату фракции БПП, которым ту их грязь против меня (уничтожил, распродал) признали недостоверной и унижающей мою честь, достоинство и деловую репутацию. Бригинца суд заставляет опровергнуть распространенную против меня грязь и взимает с него в мою пользу судебный сбор. Решение при этой власти, которая думает, что контролирует все и вся - справедливое, а потому беспрецедентное!" - написал Гриценко.

Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть 01
Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть 02

Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть 03

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