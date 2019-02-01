За два месяца украинцы растаможили более 65 тысяч евроблях. До конца льготного периода осталось три недели, - Минфин

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, информирует Цензор.НЕТ.

Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 4,1 млрд грн (из них 381,7 млн грн - пошлина, 1,242 млрд грн - НДС; 2,013 млрд грн - акцизный налог; 467 млн грн - средства, которые были добровольно уплаченные гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).

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По мере приближения конца срока льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5 действует до 22 февраля) граждане стали активнее легализировать свои автомобили. В течение последней недели в сутки в среднем осуществлялось таможенное оформление 3 тысяч транспортных средств.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.