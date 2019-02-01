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01.02.19 13:48

Все готовы быть вместе, но есть амбиции, - Садовый заявил о предварительной договоренности об объединении "Самопомочи" с "Гражданской позицией" и другими политсилами

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый не видит проблем для объединения своей политической силы с другими партиями во время проведения парламентской избирательной кампании.

Все готовы быть вместе, но есть амбиции, - Садовый заявил о предварительной договоренности об объединении "Самопомочи" с "Гражданской позицией" и другими политсилами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не вижу никаких проблем относительно объединения на парламентскую кампанию, и тут есть предварительная договоренность и "Гражданской позиции"..., и "Силы людей", и "ДемАльянса", и Вакарчука (музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук. - Ред.), то есть все готовы быть вместе, но вы понимаете, ...это надо технологически построить, потому что есть амбиции, кто какое место будет занимать, кто какие обязательства друг перед другом имеет", - сказал Садовый в пятницу в Киеве.

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Напомним, Садовый призвал кандидата в президенты главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко провести на следующей неделе публичные дебаты.

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