Имперская идеология, пропаганда коммунизма и разжигание религиозной вражды: Госкомтелерадио запретило ввоз 13 книг из РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио, передает Цензор.НЕТ.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Этниктрейд", ООО "Якабу Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых есть признаки пропаганды государства-агрессора", - сказано в сообщении.

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В Госкомтелерадио уточнили, что, в частности, не предоставлены разрешения на ввоз ряда детских книг, в оформлении которых использована коммунистическая символика или символика государства-агрессора. Среди таких книг - учебник английского языка для школьников российского издательства "Р-Плюс", который разрисован флагами вооруженных формирований РФ.

"Не будет распространяться в торговой сети Украины книга Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации", в которой примером "эффективных" аргументов служат цитаты Ленина и Сталина, что является прямой пропагандой коммунистической идеологии, запрещенной в Украине", - говорится в сообщении.

Эксперты не дали разрешения на ввоз и распространение в Украине книги Евгения Торчинова "Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния", которая пропагандирует государство-агрессора и разжигает межэтническую, религиозную рознь.

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Кроме того, отметили в Госкомтелерадио, в духе имперской идеологии государства-агрессора написана книга российского журналиста Андрея Шария "Балканы: окраины империй" (издательство "Азбука Аттика").

Эксперты также обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями "русского мира", в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов. В частности, предложенная украинским импортерам книга произведений Сергея Довлатова (издательство "Азбука Аттикус") содержит предисловие, в котором пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков, чье имя внесено Министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В Госкомтелерадио напомнили, что в прошлом году было предоставлено 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 тыясч экземпляров изданий антиукраинского содержания. Составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила 1005210 грн.