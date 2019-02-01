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01.02.19 14:35

Нужен новый закон "О железнодорожном транспорте" с реформированием системы тарифообразования, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

У Украины есть потенциал для того, чтобы отечественная железная дорога догнала немецкую и французскую железные дороги, но для этого ей необходимо совершить ряд шагов.

криворучко

Об этом сообщил в интервью 112.ua глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

Так, по его словам, сейчас требуется новый закон "О железнодорожном транспорте".

"Отрасль (ж/д перевозок, – ред.) требует нового закона Украины "О железнодорожном транспорте" с европейской системой управления отраслью и базовыми принципами для формирования конкурентной модели рынка ж/д услуг", - заявил Криворучко.

По словам Криворучко, требуется прагматичная и системная работа с основным фокусом на реформировании системы тарифообразования (изменение экономической бизнес-модели), допуск частной тяги (начало формирования конкурентного рынка).

Также, по словам эксперта, в законе необходимо актуализировать ответственность монополиста перед грузоотправителем за соблюдение сроков доставки, так как на сегодня это большой и проблемный вопрос.

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