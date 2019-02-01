Херсонский суд отказался ограничивать российскому пропагандисту Вышинскому и его адвокатам сроки ознакомления с делом

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд отказал прокуратуре в ограничении для стороны защиты сроков ознакомления с материалами дела. Они указывали в ходатайстве срок до 4 февраля, потому что быстрее хотят передать дело в суд", - сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

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Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.