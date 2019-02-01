Зубко о монетизации субсидий: Сегодня украинцы снова начинают учиться платить за коммунальные услуги

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время эфира на телеканале "112" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы не можем говорить о возможности уменьшения стоимости газа в 2-4 раза, как об этом некоторые популистски заявляют. Но мы можем говорить о возможности уменьшения в два раза или в три раза энергопотребления. А это значит, что мы можем уменьшить счета. И для этого необходимо иметь "живые деньги", - отметил Зубко.

По его словам, если ранее счета для субсидиантов формировались вне их глаз, и никто не мог проконтролировать настоящий объем предоставляемых услуг и потребления, то после монетизации человек будет иметь "живые деньги" и самостоятельно будет контролировать как качество услуг от поставщика, так и расчеты за услуги.

Второе, за счет виртуального прохождения субсидий у украинцев исчезает заинтересованность двигаться в направлении энергоэффективности, и нужно сломать этот стереотип.

Министр подчеркнул, что сегодня украинцы, которые получали субсидии, снова начинают учиться платить за коммунальные услуги. Они могут четко измерить, сколько они потребляют, думать о том, как уменьшить потребление, проконтролировать и решать, что можно для этого сделать.

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Как известно, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить "живыми деньгами".

Как сообщалось, министр социальной политики Украины Андрей Рева 16 января анонсировал начало монетизации субсидий наличными в марте 2019 года. По его словам, на совещании у Президента Украины с участием премьер-министра, министров, а также заинтересованных сторон: Укрпочты, Нафтогаза, Пенсионного фонда, общественных организаций, представителей ОСМД, было принято политическое решение о том, что лицам, которым уже назначена субсидия с октября, с марта будут переводить наличные средства на денежные счета. Это позволит определить, какой механизм является более эффективным, поскольку и "наличный", и "безналичный" механизмы субсидирования будут работать параллельно. По данным Ревы, сейчас в Украине насчитывается 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн.