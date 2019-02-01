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01.02.19 15:40

ГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Найманову за "чеченское дело" против Яценюка

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову, который сфальсифицировал так называемое чеченское дело в отношении экс-премьера Украины Арсения Яценюка, представителя организации "Братство" Дмитрия Корчинского и народного депутата Дмитрия Яроша.

ГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Найманову за "чеченское дело" против Яценюка

Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления по фальсификации доказательств, следователя Следственного комитета Российской Федерации Артура Найманова", - сказал Новиков.

По его словам, во время досудебного расследования было установлено, что следователь Найманов при отсутствии в материалах уголовного дела каких-либо доказательств причастности граждан Украины к уголовным преступлениям подписал постановления в 2016-2017 годах о привлечении в качестве обвиняемых Корчинского, Яценюка и Яроша по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Новиков отметил, что обвинения против указанных лиц основывались на материалах, которые даже по российскому законодательству не могли быть положены в основу обвинения.

"В частности, на момент подписания подозрений даже приговором российского суда было установлено, что данные доказательства были недопустимыми", - отметил прокурор.

По его словам, ГПУ в ближайшее время отправит правовое поручение в правоохранительные органы РФ с тем, чтобы сообщить о подозрении следователю СК РФ Артуру Найманову.

Напомним, Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края о том, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство об аресте Арсения Яценюка по обвинению в совершении преступлений, предусмотренными ч.2 ст.209 УК РФ, п.п. "в", "с", "н" ст.102, ч.2 ст.15, п.п. "в", "с", "н" ст.102 УК. \

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер "Народного фронта". Это статьи: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ей нападениях"; "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление"; "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Арсений Яценюк назвал эти обвинения "бредом, но также и продуманным сценарием": "Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех последних резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны".

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