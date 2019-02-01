ГПУ выдвинула подозрение следователю РФ Найманову за "чеченское дело" против Яценюка

Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления по фальсификации доказательств, следователя Следственного комитета Российской Федерации Артура Найманова", - сказал Новиков.

По его словам, во время досудебного расследования было установлено, что следователь Найманов при отсутствии в материалах уголовного дела каких-либо доказательств причастности граждан Украины к уголовным преступлениям подписал постановления в 2016-2017 годах о привлечении в качестве обвиняемых Корчинского, Яценюка и Яроша по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Новиков отметил, что обвинения против указанных лиц основывались на материалах, которые даже по российскому законодательству не могли быть положены в основу обвинения.

"В частности, на момент подписания подозрений даже приговором российского суда было установлено, что данные доказательства были недопустимыми", - отметил прокурор.

По его словам, ГПУ в ближайшее время отправит правовое поручение в правоохранительные органы РФ с тем, чтобы сообщить о подозрении следователю СК РФ Артуру Найманову.

Напомним, Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края о том, что следователь по особо важным делам Главного следственного управления следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа Найманов А.К. направил в суд ходатайство об аресте Арсения Яценюка по обвинению в совершении преступлений, предусмотренными ч.2 ст.209 УК РФ, п.п. "в", "с", "н" ст.102, ч.2 ст.15, п.п. "в", "с", "н" ст.102 УК. \



Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил лидер "Народного фронта". Это статьи: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ей нападениях"; "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление"; "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Арсений Яценюк назвал эти обвинения "бредом, но также и продуманным сценарием": "Кремль ищет юридические механизмы преследований украинских политиков. В этом сценарии есть намерение вывести тему "зверств Яценюка в Чечне" на новый уровень для широкого спектра дальнейших действий. Очевидно: на фоне всех последних резонансных событий - циничных убийств и репрессий против оппозиции - российская диктаторская власть переходит к новому витку гибридной войны".