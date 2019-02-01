Это проявление цензуры, трусости и подхалимства, - журналисты потребовали отменить увольнение Аласании

Об этом говорится в заявлении группы независимых украинских журналистов, опубликованном на странице журналистки Катерины Горчинской в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, нижеподписавшиеся, считаем действия Наблюдательного совета Общественного телевидения прямым проявлением цензуры и чрезвычайно опасным прецедентом для страны", - говорится в заявлении.

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"Увольнение Зураба Аласания 31 января 2019 было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимой Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно неприемлемо", - подчеркивается в заявлении.

"Опубликованная часть претензий к Аласания, к сожалению, не оставляет сомнений в том, что это решение является политическим и было принято в угоду власти", - отметили журналисты, добавив, что никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, "не оправдывают его увольнения в горячее и ответственное политическое время, за 2 месяца до президентских выборов".



"Мы требуем немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава Наблюдательного совета, который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимого института по политическим мотивам. Мы считаем голосования Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства", - потребовали журналисты.

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Кроме того, эти журналисты объявили о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием "Инициатива 34" (34 статья Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений).



Они отмечают, что инициатива была создана в ответ на увольнение Аласании, а также является реакцией на ряд других событий и процессов в медиа среде. "В частности, вмешательство владельцев СМИ в редакционную политику, продажа медиа активов давнему врагу свободы слова Виктору Медведчуку, кибербуллингу, информационная закрытость власти, безнаказанность за препятствование журналистской работе и тому подобное", - детализировали журналисты.

Далее приводим полный текст заявления на языке оригинала:

Заява незалежних журналістів щодо ситуації навколо суспільного мовника

Ми, що нижче підписалися, вважаємо дії Наглядової ради Суспільного телебачення прямим проявом цензури та надзвичайно небезпечним прецедентом для країни.

Ми усвідомлюємо, що до повноважень Наглядової ради суспільного мовника належить, у тому числі, дострокове припинення контракту з головою НСТУ за деяких обставин. Проте звільнення Зураба Аласанії 31 січня 2019 було здійснено непрозорим, таємним голосуванням з очевидним порушенням процедури, духу закону про суспільне мовлення, функцій незалежної Наглядової ради та здорового глузду. Воно є неприйнятним.

Опублікована частина претензій до Аласанії, на жаль, не залишає сумнівів в тому, що це рішення є політичним та було ухвалене на догоду владі. Жодні помилки, яких міг припускатися Аласанія та його команда в роботі, не виправдовують його звільнення в гарячу та відповідальну політичну пору, за 2 місяці до президентських виборів.

Ми вважаємо голосування Наглядової ради огидним проявом боягузтва та підлабузництва.

Ми вимагаємо негайного скасування результатів голосування та відставки нинішнього складу Наглядової ради, яка своїми діями поставила під загрозу реформу суспільного мовлення в країні та створила небезпечний прецедент звільнення керівника незалежної інституції через політичні мотиви.

З огляду на нові виклики заявляємо про створення неформальної спільноти незалежних журналістів під назвою Ініціатива "34". (Саме 34 стаття Конституції України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань).

Рішення ухвалене у відповідь на звільнення Аласанії з посади голови правління Суспільного мовника, а також є реакцією на низку інших подій та процесів у медіа середовищі, зокрема, втручання власників медіа в редакційну політику, продаж медіа активів давньому ворогу свободи слова Віктору Медведчуку, кібербулінг, інформаційну закритість влади, безкарність за перешкоджання журналістській роботі тощо.

До нового об'єднання входять незалежні журналісти, зокрема – учасники відомого руху "Стоп Цензурі", і має на меті протидіяти тим же викликам, що були актуальні для медіа-спільноти за президентства Януковича, коли був утворений рух "Стоп Цензурі".

Підписи:

Катя Горчинська

Олексій Мацука

Сергій Андрушко

Наталка Седлецька

Михайло Ткач

Олександр Чорновалов

Катерина Каплюк

Олена Притула

Євген Будерацький

Роман Романюк

Наталія Судакова

Катерина Сергацкова

Тетяна Пеклун

Денис Бігус

Крістіна Бердинських

Ольга Руденко

Кіра Толстякова

Валерія Єгошина

Анна Бабінець

Дарина Шевченко

Євгенія Моторевська

Катерина Лихогляд

Настя Станко

Наталя Гуменюк

Олег Новіков

Аліса Юрченко

Дмитро Дєнков

Ірина Андрейців

Аліна Полякова

Сергій Сидоренко

Максим Савчук

Федір Попадюк

Христина Бондарєва

Данило Мокрик

Анатолій Марциновський

Катерина Гладка

Андрій Яніцький

Тетяна Козак

Наталка Ричкова

Катерина Шаповал

Наталія Міняйло

Юрій Бутусов

Наталія Гривняк

Інна Борзило

Олександр Чекмишев

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг, 31 января, девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией.





