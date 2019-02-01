Услуги интернет-ботов могут стоить политикам от $2000 до $20 000 в месяц, - "Схемы"

К такому выводу пришли журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на "Радіо Свобода".

"Все зависит от того, какого качества создается аккаунт. Есть достаточно сервисов, которые предлагают создание от 20 центов до 20 долларов. Это – некачественные боты, которые могут быть забанены, исключены, удалены. Качественная поддержка – считается в тысячах долларов. Поддержка сети может стоить 3–4 тысячи долларов в месяц, 10 000 долларов в месяц в зависимости от того, сколько мы хотим охватить этими ботами ", – пояснил журналистам "Схем" медиа–консультант Александр Климашевский.

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Журналисты опубликовали документы с описанием услуг, которые предлагают "ботофермы", и их расценок. Цены указаны по состоянию на осень 2018 года.

Согласно документу, работа с официальной страницей клиента в соцсети обойдется заказчику в $5000 в месяц. Еще плюс $1500 – мониторинг упоминаний о нем (в частности, в СМИ). За доплату обещают разгонять статьи для целевой аудитории и запускать нужные месседжи. Общая стоимость услуг таких специалистов – достигает по меньшей мере $16–20 тысяч в месяц.

Подобные "ботофермы" имеют пресс–службы многих украинских политиков – рассказал Дмитрий Раимова – политтехнолог, пиар–специалист, имеющий собственную пиар–агентство.

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Он пояснил, что страницы ботов, которые имитируют профили живых людей, обычно ведет один человек, и таких страниц у него может быть до 20. А фотографии берутся из соцсетей, которые по состоянию на сейчас в Украине заблокированы.

Обычно для такой работы, говорит Раимова, нанимают студентов старших курсов.

"Если это человек просто ведет комментарии, эти страницы, то менеджер страниц – его задача вести до 20 страниц несуществующих людей (...) он получает в месяц от 700 до 1500 долларов. (...) Руководители проектов должны немного больше, потому что они координируют еще с десяток таких людей. Это такая пирамида управления ", – говорит Раимова.