Участников группы, организовавших схему уклонения от уплаты налогов, будут судить в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что на протяжении 2016-2018 годов участники группы, действуя на территории г. Киева, будучи объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, действуя в составе устойчивой организованной группы, использовали реквизиты четырех подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита по НДС по бестоварным операциям.
Дельцами, которые действовали таким образом, предоставлены незаконные услуги реальным субъектам хозяйствования путем оформления документов о бестоварных (несуществующих) хозяйственных операциях на сумму НДС свыше 20 млн грн.
Так, сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из предприятий-выгодоприобретателей, продолжается досудебное следствие в отношении должностных лиц еще ряда предприятий, которые воспользовались услугами ловких дельцов для минимизации налоговых обязательств.
Благодаря принятым в ходе следствия мерам, выгодоприобретателям доначислено налогов на сумму 1,1 млн грн.