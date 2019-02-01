Такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний Банковой, - "Батькивщина" об увольнении Аласании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Это голосование продемонстрировало реальную цену клятв и заверений действующей власти в преданности принципам свободы слова и защиты прав граждан на информацию. Ведь все мы хорошо знаем, что такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний из администрации президента", - говорится в заявлении политсилы.

Подчеркивается, что речь идет не об Аласании как таковом, а о "навязчивом, маниакальном стремлении Банковой подчинить себе украинские средства массовой информации, превратить их в рупор правящей пропаганды".

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В заявлении подчеркивается, что Банковая готова идти на любые шаги, чтобы помочь Порошенко удержаться в кресле президента.

"Общественное телевидение, которое пыталось придерживаться в своих новостях определенного баланса, и предоставляло свой эфир журналистам-расследователям давно не давало покоя власти. И время от времени Банковая пыталась каким-то образом перекрыть ему кислород. Но то, что руководителя Общественного решили освободить от должности прямо во время избирательной кампании, демонстрирует, что власть потеряла всякий стыд или правила приличия", - резюмировали в "Батькивщине".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.