Священник УПЦ МП на Тернопольщине не отдает ключи от храма и документы общине, которая решила перейти в ПЦУ. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на страницу села в Facebook.

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"Несмотря на то, что прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы в селе Радошовка решили еще 16 января перейти в Православную Церковь Украины, а также несмотря на удовлетворение этого прошения 21 января архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором о переходе в единую Поместную Церковь, священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины. 31 января он демонстративно отказался вернуть людям ключи от их церкви и учредительные документы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ответ на действия священника верующие повесили свой замок на дверях храма.

Сотрудники правоохранительных органов в конфликт не вмешиваются.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.