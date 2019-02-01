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01.02.19 17:09

Уголовное производство по факту ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Поплавская, направлено в суд

Следственным управлением Главного следственного управления Национальной полиции в Киевской области окончено досудебное следствие по уголовному производству в отношении водителя автобуса, совершившего ДТП в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская.

прощание,поплавская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук адвокатского объединения "Адвокат Черезов и партнеры", представляющего интересы потерпевших.

Сестра погибшей актрисы, как ближайшая родственница, признана по делу потерпевшей. В аварии также пострадали другие актеры "Дизель Шоу". Некоторые из них, получившие наиболее серьезные травмы, также признаны потерпевшими по данному производству.

Авария произошла в Киевской области и обвинительный акт в отношении водителя автобуса направлен в Киево - Святошинский суд Киевской области, по месту совершения ДТП.

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Адвокаты потерпевших ознакомились со всеми материалами дела и считают вину водителя автобуса в ДТП полностью доказанной.

Напомним, 20 октября в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Еще двое актеров – Яна Глущенко и Егор Крутоголов – госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает.

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