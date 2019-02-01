НАПК приостановило госфинансирование "Оппоблока"

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ведомстве утверждают, что к ним поступили письма от представителей "Оппоблока" с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств и письма с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.

Также в ведомстве ссылаются на постановление Окружного административного суда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.

"Нацагентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также копия постановления Окружного админсуда ... являются достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что решение принято до выяснения и устранения обстоятельств, которые привели к приостановке перечисления госфинансирования.

Читайте также: ГБР начнет расследовать происхождение миллиона гривен от спонсора "Оппоблока"

Как известно, НАПК - главный распорядитель средств по программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" и осуществляет госконтроль за целевым использованием партиями средств, выделенных из госбюджета.

НАПК также несет ответственность за управление и контроль за использованием этих средств.

В первом квартале 2019-го на финансирование уставной деятельности "Оппоблока" из госбюджета выделили 15 489 725 гривен.

Всего на финансирование партии в 2019 году из госбюджета предусмотрено 61 959 000 гривен.