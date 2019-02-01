Независимое Общественное телевидение - ценность для Украины. Президент будет поддерживать его, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", - сказали в пресс-службе АП.
В то же время, издание не приводит комментариев, которые бы касались непосредственно Аласании.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.