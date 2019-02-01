Сотрудник исправительного центра в Харькове попался на взятке 6 тыс. долл. за досрочное освобождение, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Начальника сектора исправительного центра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в размере 3 тыс. долларов.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Следователями ГБР будет вноситься ходатайство об отстранении взяточника от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования.

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Справочно: "Хроливский исправительный центр (№140)" - учреждение минимального уровня безопасности для мужчин, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.