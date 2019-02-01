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01.02.19 18:24

Враг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под Павлополем террористы применили миномет,- штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник два раза обстрелял позиции наших защитников. В одном из обстрелов наемники применили запрещено минского договоренностями вооружения.

Враг дважды нарушил перемирие с начала суток. Под Павлополем террористы применили миномет,- штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

 В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм., крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" преступники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

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