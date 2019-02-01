Турция продолжит прилагать усилия по освобождению украинских моряков и судов, - Чавушоглу

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Одессе после заседания украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

"Наш президент приложил много усилий для возвращения домой заложников - членов Меджлиса. Мы будем продолжать эту нашу деятельность, особенно, что касается раненных. После конфликта в Керченском проливе наш президент неоднократно высказывал свою точку зрения, направлял прошения господину Путину. На нашем уровне также будут продолжаться усилия по освобождению как моряков, так и судов", - отметил Чавушоглу.

Министр также подчеркнул, что "керченский кризис" должен решаться мирными методами и в рамках международного права. Кроме того, турецкий чиновник добавил, что Турция выступает за мирное урегулирование ситуации на востоке Украины в рамках территориальной целостности страны и поддерживает деятельность наблюдателей ОБСЕ.

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