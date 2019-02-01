Госсекретарь США Помпео подтвердил, что завтра Штаты приостановят действие договора с Россией о ракетах

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Associated Press.

Майкл Помпео заявил, что Россия "существенно" нарушает условия договора о РСМД. "Нарушение Россией (договора, – ред.) подвергли большому риску жизни миллионов европейцев и американцев ... Наша обязанность – ответить должным образом", – сказал Помпео.

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Договор пока приостановлен, но не расторгнут. У России есть еще полгода на то, чтобы перестать нарушать договоренности. Страны НАТО призвали Москву воспользоваться этим временем и не допустить расторжения договора.

Члены Альянса заявляют, что НАТО предпримет любые "шаги, необходимые для обеспечения авторитета и эффективности общей политики Североатлантического союза по сдерживанию и обороне". И что если Москва не сможет уничтожить все новые ракетные системы, которые, как утверждает Вашингтон, нарушают договор, то "Россия будет нести исключительную ответственность за прекращение действия договора".

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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

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4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.