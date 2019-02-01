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01.02.19 19:36

ЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28

1 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины.

ЦИК зарегистрировала Габера и Деревянко кандидатами в президенты, всего кандидатов уже 28

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев поданные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала двух кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019:

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Таким образом, на 1 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов на пост Президента Украины.

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