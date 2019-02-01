Пленный моряк Гриценко рассказал о провокационном поведении российского омбудсмена Москальковой, - адвокат Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

"Вместе с моим коллегой адвокатом Владимиром Музюкиным посетили сегодня в СИЗО "Лефортово" военнопленного Дениса Гриценко. Денис чувствует себя хорошо. Жалоб на здоровье нет. Находясь в камере, делает физические упражнения, поддерживает себя в форме", - написал Полозов.

По его словам, Гриценко также заказал в библиотеке СИЗО книги и много читает.

Полозов уточнил, что Гриценко содержится в старом корпусе, в котором нет горячей воды.

Адвокат также передал рассказ украинского моряка о посещении российского омбудсмена Татьяны Москальковой: "Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) же там прорывались?" На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла".

Адвокаты также говорили с Денисом Гриценко о предстоящих следственных действиях и заседании по рассмотрению апелляционной жалобы в Мосгорсуде.

"Почта до Гриценко доходит с перебоями. От родных письма ему не передают. Будем выяснять, когда кто отправлял, и требовать с СИЗО их передать. Но буквально два дня назад пришло письмо от Министерства образования Украины с детскими рисунками. Денис Гриценко попросил передать, что благодарит всех деток за их прекрасные рисунки. Денис в полном порядке, продолжает бороться и передаёт привет всем военнопленным боевым товарищам!" - отметил Полозов.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.