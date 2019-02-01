На требовании взятки $3,5 тыс за аренду земельного участка на Тернопольщине задержан сельский голова,- прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лвсенко.

Он отметил: "Прокуратурой Тернопольской области совместно с работниками Управления защиты экономики в Тернопольской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следственного управления ГУНП в области задокументирован факт вымогательства и получения сельским головой неправомерной выгоды в 3,5 тыс долларов США.

Установлено, что сельский председатель требовал от гражданина 3,5 тыс долларов США за содействие в решении вопроса о предоставлении в аренду земельного участка в размере 10 га на территории одного из сел Бережанского района для ведения предпринимательской деятельности. Злоумышленник задержан при получении денег.

Продолжается расследование по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, с использованием предоставленной ему власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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