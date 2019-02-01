Судно с российским экипажем и 9,5 тоннами кокаина задержано в Кабо-Верде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания "Морской бюллетень", судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.

Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонны кокаина. Власти задержали экипаж, судно находится в порту.

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Представитель посольства РФ в Кабо-Верде подтвердил, что, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.