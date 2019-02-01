Украина заинтересована в масштабной закупке высокотехнологичного оружия в США, - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение на сайте Кабинета министров, этот вопрос вице-премьер обсуждала на встрече с представителем США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом Вооруженных сил США Китом Дейтоном.
"Буквально вчера президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников… Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства", - сказала И. Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).
"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - выразила надежду вице-премьер.
В свою очередь, стратегический советник отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.
"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - уверен он.
К.Дейтон вошел в группу стратегических советников высокого уровня Минобороны Украины в октябре 2018 года.