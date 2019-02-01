Мирный план Сайдика по Донбассу является предложением частного лица, а не официальным документом ОБСЕ или ООН, - глава МинВОТ Черныш

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

"В целом этот документ насчитывает 19 страниц. Этот документ называется Discussion paper. Это не официальный документ. Ни ОБСЕ, ни Организации Объединенных Наций. Есть трехсторонняя контактная группа в Минском формате. Там работают Украина, Россия, ОБСЕ и есть представители оккупационных администраций, они сидят рядом с российской стороной, но российская сторона является стороной ТКГ.

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Мартин Сайдик является как раз представителем ОБСЕ. И Мартин Сайдик является разработчиком, подчеркиваю, как частное лицо, по моему мнению. И также два человека, которые также в структуре контактной группы как модераторы подгрупп. Это господин Апакан и господин Морель. То есть три человека предложили этот документ. Кому? Всем желающим..", - заявил Черныш.

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Как сообщалось, ранее специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, РФ, Франция и Германия.

План предусматривает, помимо общей миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО), также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.

Заявление Сайдика раскритиковали должностные лица в Украине. В частности, первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что он не имеет мандата ни от ОБСЕ, ни от стран-участниц "нормандского формата" на выработку "мирного плана" для Украины.

30 января после переговоров ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ Сайдик заявил о своей приверженности Минских соглашений и их безальтернативности.