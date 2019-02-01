Посла Украины в Финляндии Олефирова доставили на родину из-за тяжелой травмы, - финские СМИ

О возвращении посла в Украину сообщает финское издание Helsingin Sanomat, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Олефирова доставили в Украину в среду, 30 января.

Helsingin Sanomat утверждает, что посол получил тяжелую травму, упав с лестницы в здании посольства Украины в Хельсинки 18 сентября. Дипломата доставили в клинику для интенсивной терапии. С тех пор он 4 месяца находился в больнице в финской столице.

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Советник украинского посольства Илья Квас подтвердил журналистам, что посол в сентябре получил травму. По его словам, дипломата транспортировали в Украину для дальнейшего лечения. Информацию о состоянии здоровья посла он не стал разглашать по этическим соображениям.

Квас добавил, что инцидент был несчастным случаем. Так что ни финские, ни украинские власти не стали открывать уголовное дело. "Это полностью исключено, это был действительно несчастный случай", – сказал Квас.

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По данным издания, Олефиров упал с лестницы после обеда на рабочем месте и получил серьезные травмы.

Олефиров стал послом Украины в Финляндии в августе 2014 года. До этого он два года занимал пост заместителя министра иностранных дел Украины.