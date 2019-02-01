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01.02.19 23:17

Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

В результате столкновения маршрутки с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, восемь человек получили телесные повреждения. Одного пассажира вырезали спасатели.

дтп

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение об аварий с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе Киева в дежурную часть поступило в 21.40. По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили восемь человек: водитель и пассажиры маршрутки.

Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция 01

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Семеро пострадавших получили нетяжелые травмы, а одному пассажиру зажало ноги, поэтому спасатели вырезали его с помощью специального оборудования (по информации врачей, у мужчины подозрение на перелом ноги). Всех доставили в больницу для осмотра.

Маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве, 8 пострадавших, - Нацполиция 02

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На месте происшествия находятся патрульные полицейские и следователи по расследованию ДТП. Правоохранители общаются с водителями обоих транспортных средств. Устанавливаются причины и механизм ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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