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01.02.19 23:29

"Я член команды Аласании", - назначенный временным главой Общественного вещания Чернотицкий отказался исполнять обязанности руководителя

Николай Чернотицкий, которого 31 января Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назначил исполняющим обязанности главы Общественного заявляет, что узнал об этом в СМИ и отказался быть руководителем.

Как передает Цензор.НЕТ, в  комментарии Громадському ТВ,  Чернотицкий сообщил, что не считает себя временным главой Общественного вещания.

"Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности председателя НОТУ). Мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник - я узнал из СМИ ", - сказал Чернотицкий.

"Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласания ... я не присутствовал я был уведомлен постфактум", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее  31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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