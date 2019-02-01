Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.02.19 23:41

Турция никогда не признает оккупацию Крыма, - глава МИД Чавушоглу

Турция поддерживает территориальную целостность и нерушимость границ Украины, осуждает оккупацию Крыма и никогда не признает ее.

чавушоглу

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и нерушимость границ Украины. Мы осуждаем аннексию Крыма и никогда не признаем ее. Сегодня мы также еще раз подчеркнули, что у нас есть воля защищать права крымских татар", - заявил Чавушоглу.

Министр напомнил о позиции Турции в отношении войны на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция продолжит прилагать усилия по освобождению украинских моряков и судов, - Чавушоглу

"Мы поддерживаем мирное решение ситуации на Донбассе в рамках международного права и будем продолжать поддерживать деятельность временной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил он.

По словам главы турецкого МИД, на встрече также были обсуждены проблемные вопросы Черноморского и Ближневосточного регионов, ситуация в Сирии.

Также читайте: По требованию посольства Украины возле усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали текст о ее русском происхождении. ФОТО

Напоминаем, 1 февраля в Одессе состоялось Седьмое заседание Украинской-Турецкой Совместной группы стратегического планирования под председательством министров иностранных дел двух стран.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100