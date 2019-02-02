Спасатели на Волыни сняли с дрейфующей по реке льдины тело первоклассника, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
1 февраля в 13:24 в службу "101" поступило сообщение о том, что на льдине, которая плыла по реке Стырь в г. Рожище люди обнаружили тело ребенка. Спасатели в 14:00 примерно за 1 километр от автомобильного моста сняли тело со льдины.
По словам медиков, ребенок находился на льду уже долгое время. Удалось установить, что это ученик 1-го класса одной из школ города Рожище, Роман Т.
Обстоятельства трагедии выясняются правоохранительными органами.